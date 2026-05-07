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Kvaratskhelia établit un nouveau record en Ligue des champions

TC
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Kvaratskhelia établit un nouveau record en Ligue des champions

Un magicien parmi les étoiles. Khvicha Kvaratskhelia n’a pas seulement été étincelant face au Bayern Munich en demi-finales retours de la Ligue des champions. Le Géorgien a également établi un tout nouveau record dans la compétition, en devenant le premier joueur de l’histoire à être décisif lors de sept matchs consécutifs en phase à élimination directe au cours d’une même saison de Ligue des champions.

Une statistique impressionnante pour celui qui se disait « très heureux d’être en finale » après la rencontre, mais conscient de l’obstacle final que représente Arsenal.

Kvaradona est là

Transcendé dans les grands rendez-vous, Kvara a une nouvelle fois été passeur décisif sur l’unique but d’Ousmane Dembélé dans cette rencontre. Le numéro 7 enregistre déjà sept réalisations et deux passes décisives depuis le barrage retour face à l’AS Monaco. Ses statistiques grimpent encore un peu plus si l’on ajoute la phase de ligue de la compétition, puisque le Géorgien a été décisif à 16 reprises, avec 10 buts inscrits.

Game changer.

Record d’audience pour Bayern-PSG

TC

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