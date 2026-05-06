Pour Kvaratskhelia, le PSG a souffert comme jamais cette saison

Khvicha Kvaratskhelia va rêver de la Bavière cette nuit. Décisif sur le but d’Ousmane Dembélé lors du match nul 1-1 du PSG face au Bayern Munich en demi-finales retours de la Ligue des champions, l’ailier géorgien disputera sa deuxième finale de C1 d’affilée avec le club de la capitale à la suite de ce match engagé. Très engagé même.

« Cela sera très difficile contre Arsenal »

D’après Kvaradona, cette rencontre a en effet été « la plus dure à jouer cette saison » pour le Paris Saint-Germain face à « une des meilleures équipes d’Europe. » Sur Canal +, Khvicha Kvaratskhelia a aussi utilisé un adjectif similaire pour décrire le futur adversaire des Parisiens en finale le 30 mai prochain : « Cela sera aussi très difficile contre Arsenal. »

Il croisera notamment le fer avec la (Buda)peste Gabriel.

Le passif du PSG en Coupe d'Europe à Budapest