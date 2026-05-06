Des supportrices des Girondins de Bordeaux victimes de fouilles abusives

Avant d’assister à la victoire de leurs protégés contre Bayonne samedi dernier en National 2, les supportrices des Girondins de Bordeaux ont été victimes de fouilles abusives selon un communiqué des Ultramarines Bordeaux 1987. « Plusieurs supportrices nous ont signalé des fouilles abusives réalisées par la sécurité privée de l’Aviron bayonnais et les forces de l’ordre », indique le groupe ultra bordelais. D’après Ici Gironde, l’association luttant contre le sexisme Her Game Too avait déjà reçu, ce mercredi, une vingtaine de signalements sur sa plateforme.

En cause, des palpations exagérées jusqu’aux parties intimes. Les Ultramarines rappellent que « jamais l’intégrité physique et l’intimité des supportrices et des supporters ne doivent être violées afin qu’ils puissent entrer dans un stade ». Et d’ajouter : « Nous prenons ces abus très au sérieux et nous ne les laisserons pas passer. Nous invitons donc toutes les personnes ayant été victimes de ces agissements scandaleux à nous écrire afin d’envisager une action commune. »

Pendant ce temps-là, Bordeaux est à un point de la montée.

Bordeaux à un point de la montée !