M6 ne diffusera pas Argentine-Algérie au Mondial

54 / 104 – 1 = Argentine-Algérie ? Diffuseur en clair de plus de la moitié des matchs du Mondial 2026, M6 a décidé de se passer d’Argentine-Algérie, premier match de poule du champion du monde en titre. La rencontre se tient dans la nuit du 16 au 17 juin, à 3 heures du matin. Elle sera diffusée sur beIN Sports. La raison ? La 6 préfère retransmettre des matchs plus tôt, la plupart dans la tranche 18 heures – minuit.

Le patron des programmes de la 6 a justifié ce choix, comme le rapporte L’Équipe. « Malheureusement à trois heures du matin, même si beaucoup de monde peut se réveiller, il n’y aura pas autant de monde que sur d’autres matchs qu’on a choisis. »

Oukidja en clair, c’est oui.

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