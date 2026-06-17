Un récital de Messi guide l'Argentine et éteint l'Algérie

Doublé pour Kylian Mbappé ? Triplé pour Lionel Messi ! Pour fêter sa participation à une sixième Coupe du monde, le capitaine argentin en a mis partout, dont trois au fond des filets, pour permettre à l'Argentine de dominer l'Algérie (3-0). Le tenant du titre est dans son Mondial, Messi est à la hauteur de Miroslav Klose.

Argentine 3-0 Algérie

Buts : Messi (17e, 60e, 76e) pour l’Albiceleste

Tout au long de l’année, les Européens qui suivent la MLS de loin ont l’habitude de se réveiller avec les dernières péripéties de Lionel Messi au pays : un but ici, une passe décisive là, hop attention une petite blessure. Dans la nuit de mardi à mercredi, après avoir vu Kylian Mbappé relancer son histoire d’amour avec la Coupe du monde, les moins fatigués avaient envie de voir et ils ont vu. À Kansas City et à bientôt 39 ans, Messi a fêté sa sixième participation à un Mondial par un récital, un triplé, pour guider l’Argentine vers la victoire contre l’Algérie (3-0). Il a dépassé Mbappé et Ronaldo, égalé Klose et déjà posé son empreinte sur ce nouveau Mondial.

Il n’y aura en tout cas pas eu d’Arabie saoudite bis, après 2022, pour le champion du monde en titre. Les superstitieux diront que ce n’est pas une bonne nouvelle. L’Algérie aurait préféré ce scénario : faire tomber le gros, le dernier vainqueur et une équipe renforcée par sept succès de rang au moment de remettre son titre en jeu. Szymon Marciniak, un bon souvenir pour les Argentins, a d’abord eu du boulot avec l’aide de ses copains de la VAR. Messi avait envie de commencer son show très tôt, mais un hors-jeu l’en a empêché (5e), comme Fares Chaïbi quelques minutes plus tard (8e). Les Fennecs ont eu une poignée de secondes de joie intense, puis Messi est revenu à la charge.

Messi fait cauchemarder Zidane et rêver le foot

Même bientôt quadra, la Pulga ne doit pas rester seule trop longtemps quand elle a la cage à portée de vue et de tir. Les Algériens l’ont oublié, après cette passe de Rodrigo De Paul, et Messi a armé du gauche pour tromper Luca Zidane, sous les yeux du papa futur sélectionneur des Bleus (1-0, 17e). Dans son maillot vert, l’Algérie était trop loin du niveau requis pour rivaliser : tout était trop facile pour Messi, Lautaro Martinez et les autres. Entre les combinaisons entre joueurs se connaissant par cœur, le numéro diez s’est montré gourmand sur un coup franc lointain (37e), laissant le seul Chaïbi tenter de répondre dans le camp d’en face (40e, 44e), Amine Gouiri et Anis Hadj Moussa étant invisibles.

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On pouvait commencer à piquer du nez à la pause, mais une dizaine de tours de salon en se brossant les dents aurait pu en sauver plus d’un pour ne manquer la suite de la représentation Messi. Le capitaine argentin a laissé Zidane se rassurer devant Lautaro (54e) et Aïssa Mandi couper un centre de De Paul, puis il a profité d’un ballon mal repoussé de Zizou junior sur une frappe d’Alexis Mac Allister pour conclure de près (2-0, 60e). Dans sa cabine, Omar Da Fonseca n’en pouvait déjà plus que l’autre génie a remis ça dans le quart d’heure : un relais avec Nico Gonzalez, le ballon qui lui revient dans la surface et une caresse pour l’envoyer au fond du gauche (3-0, 76e). Un triplé, déjà, pour égaler Klose dans l’histoire, être seul meilleur buteur de cette édition après quelques matchs et se permettre de sortir avant la fin pour souffler. Un bourreau, Messi, une victime, l’Algérie. Une grande gagnante : notre nuit.

Argentine (4-3-3) : E. Martínez – Montiel (Molina, 46e), Romero (Otamendi, 80e), Li. Martínez, Medina – De Paul, Fernández, Mac Allister – Messi (Paz, 80e), La. Martínez (Alvarez, 56e), Almada (Nico Gonzalez, 55e). Sélectionneur : Lionel Scaloni.

Algérie (4-3-3) : Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri – Boudaoui (Aouar, 64e), Bentaleb (Boulbina, 81e), Maza (Zerrouki, 81e) – Hadj Moussa (Mahrez, 64e), Gouiri (Amoura, 64e), Chaïbi. Sélectionneur : Vladimir Petković.