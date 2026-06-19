La fédération algérienne aurait saisi la FIFA au sujet de l’arbitrage du match contre l’Argentine

Mauvais perdants ? Balayés par l’Argentine (3-0) en ouverture de leur tournoi ce mercredi, les Fennecs de l’Algérie ont eu du mal à digérer certaines décisions arbitrales. C’est en tout cas ce qu’affirme le média TSA, lequel avance, ce vendredi, que la Fédération algérienne de football (FAF) a saisi la FIFA pour lui faire part de son mécontentement quant à certaines décisions de Szymon Marciniak.

Lionel, j’ose pas

Selon TSA, la FAF estime que le Polonais aurait dû prononcer l’expulsion directe de Lionel Messi à la demi-heure de jeu, après une faute de l’Argentin sur le défenseur Aissa Mandi. Déjà buteur un quart d’heure plus tôt, l’Argentin est bel et bien resté sur la pelouse et en a collé deux de plus aux Fennecs. De quoi faire dire au média algérien que la Pulga bénéficierait « d’une protection spéciale de l’arbitrage ».

Alexis Mac Allister a quant à lui collé un coup de coude à Ibrahim Maza à l’entame du dernier quart d’heure. Là encore, pas de carton rouge et nouvelle raison de se plaindre à la FIFA, qui n’a pas (encore) réagi publiquement à la requête. Pour se relancer, l’Algérie affrontera la Jordanie mardi prochain (coup d’envoi à 5 heures, heure française), histoire de continuer de croire en une potentielle qualification pour le tour suivant.

Riyad Mahrez avait réagi de façon plus pragmatique, lui.