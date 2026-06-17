Riyad Mahrez : « Ils ont Messi, ça fait la différence »

Tout le monde s’incline devant le récital du GOAT, joueurs algériens compris. Après la défaite des Fennecs face à l’Argentine (3-0), Riyad Mahrez est revenu sur le triplé du joueur de l’Inter Miami. « Ils peuvent marquer à tout moment. Ils ont Messi, ça fait la différence », a soufflé le joueur d’Al-Ahli après la rencontre.

Cap sur la Jordanie

« Il nous reste encore deux matchs pour nous qualifier, on est confiants », a aussi rappelé Mahrez. L’espoir existe encore, surtout avec la règle des meilleurs troisièmes. Les Fennecs affronteront la Jordanie dans la nuit du 22 au 23 juin, dans ce qui ressemble déjà à une mission survie, avant de terminer contre l’Autriche dans la nuit du 27 au 28 juin. Bonne nouvelle pour l’Algérie : la Jordanie n’a pas Messi.

Enfin, bon, ils ont Mousa Tamari.

Revivez Argentine - Algérie (3-0)