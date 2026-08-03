Après Ewen Jaouen, un autre gardien arrive à Newcastle pour 30 millions d'euros

Ewen Jaouen n’a pas dû apprécier. Après le recrutement du jeune portier français (20 ans) en provenance du Stade de Reims pour 28,5 millions d’euros (dont 3,5 de bonus), Newcastle a encore sorti le chéquier pour compléter son trio de gardiens, derrière le titulaire de la saison dernière Nick Pope. C’est le Tchèque du SC Braga Lukáš Horníček qui rejoint les bords du Tyne pour 30 millions d’euros selon la BBC, soit le montant de sa clause libératoire avec le club portugais.

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Un héros de la dernière C3

Titulaire depuis seulement janvier 2025, il est l’un des grands artisans de la demi-finale de la Ligue Europa de Braga la saison dernière, étant notamment auteur de 7 clean sheets sur les 10 premiers matchs de C3. « Ces derniers jours ont été des montagnes russes en termes d’émotion, à partir du moment où j’ai pris connaissance du transfert. Je suis tellement heureux d’être ici », réagissait le gardien de 24 ans, qui n’était pas titulaire au Mondial avec la Tchéquie (1 sélection).

Que le Hunger Games dans les cages de Newcastle commence.

Newcastle se casse-t-il la gueule ?