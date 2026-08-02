Une footballeuse marocaine est morte noyée en tentant de rejoindre l’enclave espagnole de Ceuta

Elle s’appelait Faten Ben Amar El Azizi. On ne connaît pas son âge, on sait seulement qu’elle évoluait pour l’équipe féminine du Maghreb Athlétique de Tétouan (MAT) dans la ligue régionale Tanger-Tetouan-Al Hoceima et qu’elle est morte noyée le 31 juillet en tentant de rejoindre à la nage l’enclave espagnole de Ceuta, située à 40 kilomètres au nord de la ville où elle usait ses crampons.

Parmi 67 victimes

« Son rêve s’est brisé avant même d’avoir commencé », a déclaré son club dans un communiqué relayé par l’agence espagnole EFE. « Elle ne recherchait ni la gloire ni l’aventure mais une vie meilleure et un avenir qu’elle croyait atteindre de l’autre côté de la frontière. » Faten Ben Amar El Azizi fait partie des 67 victimes recensées par les autorités espagnoles, lesquelles ont fait face à une vague de 60 000 personnes au cours de la semaine écoulée. Ces dernières ont traversé, à pied ou à la nage, la zone entre le Maroc et le territoire de Ceuta, l’une des deux seules frontières terrestres existantes entre l’Afrique et l’Europe.

En conclusion de son communiqué, le Maghreb Athlétique de Tétouan a regretté « le prix élevé » payé par les candidats à l’immigration clandestine, qui transforme « les rêves en cauchemars » et « les rires en larmes ».

De son côté, l’Union marocaine des footballeurs professionnels (UMFP) a publié un bref communiqué pour faire part de sa « profonde tristesse » à l’annonce du décès de la footballeuse et transmettre « ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses coéquipières, au Moghreb de Tanger (sic) et à l’ensemble de la famille du football marocain. »

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