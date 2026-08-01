Juillet ou Août, c'est qui le plus fort ?

D'un côté : Juillet, mois de la Coupe du monde, des longues soirées et du Tour de France. De l'autre : Août, mois du retour de la Ligue 1, de la Ligue 2 et des plages blindées. Les enfants ont la chance d'avoir les deux, pas les darons. Qui remporte le match de l'été ? Réponses ici.

Tut, tut, c’est le premier août ! Le 01/08, le 14 Thermidor, la fête nationale de la Suisse. Ce samedi, c’est rouge chez Bison Fûté, chassé-croisé, tout ce que vous voulez. Ne prenez pas la bagnole, laissez les enfants une journée de plus au centre de loisirs ou chez les grands-parents, parce que les routes des vacances sont infréquentables. Lamine Yamal, Tadej Pogačar et les Juillettistes laissent leur place à Pauline Ferrand-Prévot, Léon Marchand et les Aoûtiens. Les deux mois de 31 jours s’enchaînent, mais laissent derrière eux une question : préfère-t-on le septième ou le huitième mois de l’année ? Un vainqueur se détache largement.

Fréquentations : avantage Juillet

Évacuons vite la question météorologique. En réalité, Météo France et les experts constatent pas d’écarts significatifs de température entre Juillet et Août. Non, le match se joue sur un autre terrain. Au petit jeu du monde sur les plages, selon plusieurs analyses statistiques, les plages ont tendance à faire le plein en Août. Le septième mois de l’année est plus calme, ce qui laisse de la place aux familles pour sortir pelles, râteaux et seaux et attendre tranquillement que la mer pète leur château de sable. Les gens qui ont la chance de partir en vacances, seulement six français sur dix selon l’Observatoire des inégalités, privilégient en majorité Août. Inversement, ce mois voit des diplômés bronzés retourner au boulot et vanter les mérites des réveils aux aurores et des mocktails au yuzu.

Elle est si calme que ça, la Seine ?

Dans l’histoire, avantage Juillet

En uillet, quand les incendies ne viennent pas tout foutre en l’air, la montagne est plus belle. Le mois offre encore un paysage frais et humide, avant l’assèchement des paysages au fil de l’été. Dans l’histoire, le mois de Juillet a produit plus de grandes choses. Que serait la Révolution française, sans le mois de Juillet ? De quoi vivraient les artificiers sans mois de Juillet ? Juillet a donné son nom à une monarchie (la période 1830-1848, tout sauf une dinguerie) et une colonne. Encore mieux : le mois tire son nom du latin « julius ». Oui, Jules César himself, car le mois lui rend hommage.

Août tire son blaze d’Auguste, autre pédant à couronne, qui a voulu imiter César en revendiquant aussi 31 jours à ce mois. Sinon le huitième mois a moins de prestance historique. Certes, il a fallu attendre Août pour libérer Paris en 1944, mais généralement, Août est vide. Dans les villes, les commerces et boîtes ferment. Dans les campagnes, Août est le mois des moissons, des labeurs.

La teneur d’Août est davantage religieuse, même si l’Assomption de la Vierge demeure un jour férié très sous-coté. Pire, son orthographe : quel mot peut enchaîner trois voyelles sans la moindre critique ? « Eau » ? L’épouvantable « Créée » ? La « méiose » de SVT ? Bref, pas grand chose. Ajoutez à ça le fait que les partis politiques démarrent leurs universités d’été à la fin du mois et Août est une véritable catastrophe. D’ailleurs, les jeux de mots s’en ressentent : les « Amfis » de la France insoumise, les « Léon Boum » du Parti socialiste…

Il a perdu des cheveux, Brice de Nice.

Août, c’est le mois du creux, mais c’est aussi (déjà) la fin de l’été. Il sent la rentrée, moment célébrant tous les anniversaires des bébés confectionnés pendant les fêtes de fin d’année. Les jours raccourcissent. Les championnats de France sont de retour (bonjour la Ligue 3), l’occasion de voir des joueurs d’été (Téji Savanier, tu vas nous manquer), mais aussi de découvrir que ce mois est historiquement un mois de salariés et d’ouvriers, quand les patrons partaient plutôt en vacances en Juillet. Alors, avantage qui ?

OM : la machine à laver les espoirs