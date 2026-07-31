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Gattuso s'embrouille (déjà) avec un de ses joueurs

EM
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Gattuso s'embrouille (déjà) avec un de ses joueurs

Tuto : comment réussir son arrivée dans son nouveau club ? En pleine présaison avec la Lazio, qu’il a rejoint fin juin dernier après la non qualification de l’Italie à la Coupe du monde, Gennaro Gattuso s’est déjà écharpé avec l’un de ses joueurs. Ce jeudi matin, l’Italien aurait eu une altercation avec le Néerlandais Kenneth Taylor, selon la Gazzetta dello Sport. En effet, le milieu de terrain s’en serait pris verbalement à son entraîneur lors d’un exercice, après avoir subi un tacle appuyé de l’un de ses coéquipiers, jugé dans les règles de l’art par le champion du monde 2006 qui supervisait l’exercice.

L’importance de la communication

Après avoir renvoyé Taylor de l’entraînement, les deux hommes auraient ensuite échangé pour présenter chacun leurs excuses et se réconcilier. Le joueur de 24 piges a donc pu regagner les pelouses de Formello, le centre d’entraînement du club romain, pour la séance de l’après-midi. Le média italien rapporte que les deux protagonistes de cette histoire ont même plaisanté sur l’incident avec les autres joueurs, qui lui ont imaginé un petit bizutage en guise de punition.

Ne jamais énerver le Rino.

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EM

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