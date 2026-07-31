Ester Expósito en a marre des ragots autour de sa relation avec Kylian Mbappé

Être la femme d’un footballeur, ça doit être compliqué. Alors être actrice super connue et femme du Kyks… Bon courage. Dans une story Instagram, l’actrice espagnole Ester Expósito, et compagne de Kylian Mbappé, a affirmé être la cible de fausses infos et de propos diffamatoires de la part de plusieurs faux comptes, notamment sur sa vie sentimentale avec Kylian Mbappé.

Elle va entamer des poursuites judicaires

Dans cette fameuse prise de parole sur les réseaux sociaux, la compagne du capitaine des Bleus s’explique dans un message long comme le bras : « Ces propos ne correspondent en rien à la réalité ni à la personne que je suis. Des rumeurs absurdes, créées dans le seul but de salir une histoire entre deux personnes et de porter atteinte à ma dignité. Tout n’est pas permis. Cette fois, je me vois contrainte de fixer une limite et d’engager des poursuites judiciaires contre les personnes responsables. »

Actrice reconnue mondialement, elle voit sa relation avec Kylian Mbappé devenir ultra médiatisée. Dès qu’ils bougent une oreille, tout le monde est au courant et ils deviennent donc la cible de critiques, notamment après le fameux séjour en Sardaigne en avril dernier, alors que le natif de Paris soignait une blessure musculaire.

Exposito un peu trop.

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