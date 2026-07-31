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Pas d’inquiétude pour Lameck Banda : il ne veut juste pas rentrer en Italie

EM
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Pas d’inquiétude pour Lameck Banda : il ne veut juste pas rentrer en Italie

Lameck fait bande à part. Depuis la mi-juillet, le joueur de Lecce, Lameck Banda, n’a donné aucun signe de vie à son club, alors qu’il était attendu pour entamer la préparation estivale. Une situation qui a commencé à inquiéter le club des Pouilles, mais qui devrait désormais être rassuré (ou plutôt énervé) après que le Zambien a refait surface. Ce jeudi soir, il a publié deux stories sur Instagram le montrant en train de faire de la musculation et de courir dans une salle de sport à Lusaka, la capitale zambienne.

Il ne va pas revenir pour autant

Sur le plan de la santé, tout va bien : le joueur est en pleine forme et il ne lui est rien arrivé. Mais ce n’est pas pour autant une bonne nouvelle pour Lecce. D’après BolaNews, l’attaquant de 25 berges ne souhaite pas revenir en Italie en raison d’une prolongation de contrat qui aurait été signée sans son accord, alors qu’une offre très lucrative d’Al-Fateh, en Arabie saoudite, s’offrirait à lui.

Une source du média zambien affirme que Lameck Banda « est mécontent de la façon dont son contrat a été géré. Il a travaillé pour eux, mais ils ne l’ont pas traité correctement. Ils ont prolongé son contrat sans son consentement, ce qui est inadmissible. Ils ne l’ont même pas prévenu. Il est très mécontent. »

On peut quand même souffler un bon coup.

Un joueur de Serie A porté disparu

EM

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