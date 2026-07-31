FIFA sol, la sido. Après avoir annoncé la possible ouverture de la Coupe du monde aux investisseurs privés, la FIFA persiste et défend son projet. Malgré la levée de bouclier du monde du football, l’Uefa en tête, l’instance présidée par Gianni Infantino insiste sur deux points : cette ouverture à des entreprises privées est destinée à s’approprier les « opportunités commerciales du football dans les pays respectifs », et elle ne se fera pas « au détriment de l’esprit ou de la gouvernance de la FIFA, ni du football lui-même. »

Vingt millions de dollars pour chaque fédération

« ⁠Notre processus de consultation prévu a été perturbé par des informations erronées relayées par les médias. […] La FIFA réaffirme son engagement en faveur d’une consultation ouverte et démocratique, a commenté l’instance dans un communiqué. Personne ne vend le football. La FIFA n’envisagerait jamais une telle chose. » L’association raconte que le projet doit recueillir l’assentiment de la moitié des fédérations membres (106 sur 211) pour être mis en œuvre. Le gendre de Donald Trump, Joshua Kushner, pourrait diriger la société d’investissements.

Dans ce même communiqué, la FIFA développe son projet en détails : « La FFE [le projet FIFA forward entreprise] transférerait les activités commerciales et opérationnelles de la FIFA liées à l’organisation d’événements vers une filiale que la FIFA détiendrait et contrôlerait de manière permanente. ⁠La valeur commerciale ainsi générée serait répartie entre les 211 fédérations membres, ce qui permettrait à chacune d’entre elles de réaliser des investissements significatifs dans le football au sein de son pays respectif. ⁠Dans le cadre de cette proposition, chaque fédération membre recevrait 20 millions de dollars au titre du programme de développement « FIFA Forward » au cours des quatre prochaines années (2027-2030), indépendamment de sa situation financière individuelle. »

Bref, il s’agirait d’« un financement du développement sans précédent, une appropriation véritablement mondiale des opportunités commerciales de notre sport, et une pleine autodétermination grâce à un processus démocratique. »

Démocratique.

La FIFA se met à dos une autre confédération