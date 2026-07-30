Manchester City voit un de ses joueurs historiques s'engager en Italie

Du skyblue au nerazzuro. Après dix ans passés du côté de Manchester City, John Stones s’est engagé ce jeudi avec l’Inter pour les deux prochaines saisons.

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Une première aventure à l’étranger

Libre de tout contrat après l’expiration de son bail avec les Cityzens le 1er juillet dernier, le défenseur de 32 ans va donc connaître sa première aventure hors des frontières anglaises. Formé à Barnsley, puis passé par Everton avant de rallier Manchester City à l’été 2016 comme l’a rappelé l’Inter dans son communiqué, l’international anglais quitte donc le nord de l’Angleterre après avoir porté la tunique skyblue à 295 reprises en dix ans.

Reste à voir si il réussira à jouer encore dix ans.

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