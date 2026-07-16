La fin d’une statistique historique en Coupe du monde

Merci, Lautaro. Ce n’était peut-être que le cadet de ses soucis, mais grâce à son but qui a qualifié l’Argentine pour la finale face à l’Angleterre (2-1), Lautaro Martínez perpétue ce qui est devenu une tradition en Coupe du monde.

Pour la douzième édition d’affilée, l’Inter aura au moins un de ses joueurs qui disputera la finale du Mondial. Cette incroyable série avait débuté lors de l’édition 1982, lorsque Giuseppe Bergomi, Gabriele Oriali et Alessandro Altobelli portaient les couleurs de l’Italie face à l’Allemagne de l’Ouest (3-1).

Fin de série pour le Bayern

Le club bavarois entretenait lui aussi cette statistique… mais c’est fini ! Dayot Upamecano, Michael Olise et Harry Kane ont été battus en demi-finales et ne verront pas New York, mais pourront se consoler mutuellement en se retrouvant à Miami pour la petite finale, samedi.

Une belle stat inutile, mais qui a le mérite d’exister.

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