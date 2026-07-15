L’Espagne pourra compter sur un soutien de poids lors de la finale

Pas suffisant pour remettre des paroles à la Marcha Real. Le roi Felipe VI se rendra à New York ce dimanche pour assister à la finale du Mondial, pour laquelle l’Espagne s’est qualifiée mardi soir en battant la France (0-2).

La famille royale espagnole au complet

Le roi d’Espagne assistera donc à la deuxième finale de Coupe du monde disputée par la Roja dans son histoire, a annoncé la Maison royale ce mercredi. Le souverain hispanique sera accompagné de sa femme et de ses deux filles. Felipe VI avait déjà assisté à la rencontre entre l’Espagne et l’Uruguay en phase de poules (0-1).

Plus sympa que les célébrations à la Casa Real.

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