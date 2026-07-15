Le futur contrat de Zidane soumis à une autorisation du ministère des Sports ?

Tout ça pour une histoire de gros sous. Selon L’Équipe, pour pouvoir enrôler Zinédine Zidane comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France, la FFF devrait demander une dérogation au ministère des Sports.

Les conséquences de la loi sur la gouvernance du sport professionnel

Une situation liée aux émoluments de l’ancien entraîneur du Real Madrid. Le 29 juin dernier, l’Assemblée nationale a voté la « loi sur la gouvernance du sport professionnel ». Le 8 juillet, la commission mixte paritaire a décidé de fixer un plafond à 450 000 euros brut annuels, comme pour « le président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial ». La proposition de loi doit encore être formellement adoptée en séance publique à l’Assemblée nationale et au Sénat autour du 20 ou 21 juillet. Néanmoins, ce plafond pourra être dépassé en cas de dérogation du ministère des Sports. Didier Deschamps percevrait un salaire avoisinant les 3,8 millions d’euros annuels brut sans compter les différentes primes. Pour le moment, la FFF refuse d’indiquer si ZZ a déjà paraphé son contrat.

Affaire à suivre.