Le Paris FC sort le chéquier pour un Merlu

Une page se tourne à Lorient. Merlu depuis ses 16 ans, Pablo Pagis devrait s’engager avec le Paris FC contre 15 millions d’euros, plus 1,5 million de bonus lié à une qualification européenne, rapporte L’Équipe.

Le fils de Mickaël (double vainqueur de la Coupe de la Ligue avec Sochaux en 2004, et Strasbourg en 2005) sort de sa meilleure saison, à 23 ans, avec 10 buts et 5 passes décisives en 28 matchs de Ligue 1.

Le PFC sort le chéquier

Le milieu offensif capable d’occuper l’aile gauche vient renforcer un secteur où Alimami Gory (5 buts, 2 passes décisives) et Moses Simon (3 buts, 3 passes décisives) n’ont pas donné pleine satisfaction.

Il devient par la même occasion la 5e plus grosse vente de l’histoire du FC Lorient, et le 4e plus gros achat du Paris FC, derrière Patrick Zabi (25 millions d’euros en provenance de Reims) et Diego Coppola, le défenseur italien prêté au club francilien en fin de saison dernière, qui devrait s’engager pour 16 patates (4 de bonus). Le tout avec Liam Rosenior aux manettes.

Un PP flingueur.

Nantes encore gourmand pour lâcher une pépite ?