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Grégory Lorenzi évoque les nombreux chantiers de l’OM

ABS
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Grégory Lorenzi évoque les nombreux chantiers de l’OM

Ni rassurant ni alarmiste : l’art de parler pour ne pas dire grand-chose. Ce matin, Pep Genesio et Grégory Lorenzi étaient de corvée en conférence de presse pour évoquer la saison à venir de l’OM. Alors que le club connaît d’importants déboires financiers, le directeur sportif du club phocéen s’est tout d’abord montré réaliste en évoquant « une situation économique inquiétante » et la nécessité criante de trouver « un meilleur équilibre » selon RMC Sports. Plus explicite encore, l’ancien directeur sportif de Brest a laissé entendre que « si l’OM ne perd pas, l’OM ne recrute pas », en parlant du mercato estival à venir du côté du club phocéen, qui est, pour rappel, encadré par la DNCG.

Encadré mais ambitieux

Au sujet des objectifs sportifs des Marseillais, le Corse veut « laisser l’OM à hauteur des places européennes malgré les contraintes actuelles ». Cette ambition viendra sans doute par la construction d’un effectif assez compétitif pour bien figurer en Europe et en Ligue 1. Grégory Lorenzi veut surtout miser sur « un groupe non pas construit sur un ou deux mois, mais sur une valeur de moyen long terme ». Une vision qui change forcément de celle de Pablo Longoria et de ses grands remaniements d’effectif à chaque mercato…

Les agents ne vont pas être contents.

Bruno Genesio présente son projet de jeu à l’OM

ABS

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