Bruno Genesio présente son projet de jeu à l’OM

C’est ce qu’on appelle avoir du pain sur la planche. Après deux ans sur le banc lillois, Bruno Genesio a décidé de traverser la France pour rejoindre l’OM, une sorte de Bienvenue chez les Ch’tis inversé. Avant de s’envoler demain en Côte d’Ivoire avec ses joueurs pour la préparation de la saison à venir, Genesio a présenté son projet de jeu dans la cité du pastis.

« On me classe comme pragmatique, c’est vrai, mais ce n’est pas une critique. Je dois aussi m’adapter à la qualité de mon effectif et non vouloir imposer mon style de jeu si les joueurs ne conviennent pas, explique-t-il en conférence de presse, ce mercredi matin dans des propos rapportés par RMC Sports. Après j’ai un style et des idées de jeu. Je veux une équipe active, qui joue assez haut et presse haut. La liberté que je donne aux joueurs, c’est dans le cadre du respect et de l’organisation. Il faut de l’équilibre malgré les permutations. »

Redonner une bonne image du club

Benoît Payan, le maire de Marseille, l’avait confié il y a quelques semaines : il veut une équipe dont les supporters peuvent être fiers. Bonne nouvelle pour lui, Pep Genesio a l’air de partir dans la même optique : « Je veux une équipe qui donne une bonne image avec des valeurs. Gagner, c’est très important, mais ce que dégage l’équipe aussi. Les valeurs de montrer le maillot et de tout donner, c’est important. Parfois le résultat n’est pas à la hauteur, mais je veux zéro regret à la fin du match et dans l’investissement. Je suis convaincu qu’avec cet état d’esprit, les résultats suivront dans 90% des cas. »

Marseille champion ?

Grégory Lorenzi évoque les nombreux chantiers de l’OM