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Mason Greenwood a trouvé un point de chute

MBC
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Mason Greenwood a trouvé un point de chute

Mason a trouvé sa nouvelle maison. Sur le départ de l’Olympique de Marseille après l’expiration de son contrat le 30 juin dernier, Mason Greenwood continuera sa carrière au Fenerbahçe. Pendant que l’Espagne éliminait la France de la Coupe du monde, le club turc a officialisé la signature de l’Anglais. D’après le tweet partagé par le Fener, Greenwood n’est pas arrivé en avion à Istanbul, mais bien sur un bout de pelouse. De quoi déjà rejoindre le top 10 des présentations ridicules de ce mercato !

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Un bilan contrasté à l’OM

Mason Greenwood quitte donc l’OM après deux saisons contrastées. Sur le plan individuel, le numéro 10 phocéen a été étincelant avec des statistiques de haute volée (16 buts en Ligue 1 cette saison, 21 la saison dernière). Sur le plan collectif, ses performances n’ont pas permis à l’Olympique de Marseille de gagner à nouveau un titre. En Turquie, Mason Greenwood tentera cette fois de remplir son armoire à trophées.

Youhou, un joueur paria de moins en Ligue 1 !

Le dossier Mason Greenwood bientôt bouclé à l’OM ?

MBC

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