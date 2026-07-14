Encore un record pour Mbappé

Hugo dans le rétro. En débutant face à l’Espagne ce soir, Kylian Mbappé s’apprête à disputer son 21e match de Coupe du monde. Un total déjà hallucinant mais surtout record pour un joueur français.

Avec cette marque, il dépasse Hugo Lloris et ses 20 matchs au Mondial. Opta nous révèle même que le Kyks n’a jamais perdu en Coupe du monde lorsqu’il est titulaire, avec 17 victoires et un nul en 18 rencontres dans ce costume. Une stat dont aucun joueur, toutes nationalités confondues, ne peut se targuer. Une de plus ce soir ?

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En espérant qu’il puisse en gratter un nouveau en finale plutôt qu’en place de troisième.

Guy Stéphan justifie la titularisation de Bradley Barcola