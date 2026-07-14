S’abonner au mag
  • Coupe du monde 2026

Les New-Yorkais n’ont rien compris au maillot vert des Bleus

SF
3 Réactions
Les New-Yorkais n’ont rien compris au maillot vert des Bleus

La réponse est pourtant sous leur nez. Enfin, juste derrière leur tête pour le coup.

Pour la Coupe du monde, l’équipe de France avait dévoilé un maillot extérieur vert menthe complètement inattendu. Une couleur inspirée, pour faire vite, de la patine de la statue de la Liberté, offerte par la France aux USA au XIXe siècle.

Du coup, vu qu’on était de passage à New York, on a demandé aux locaux s’ils reconnaissaient l’inspiration derrière ce vert… On n’a pas eu beaucoup de bonnes réponses, mais on s’est marré.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Pour rappel, l’histoire des maillots 2026 de l’équipe de France :

Post Instagram Voir sur instagram.com

➡️D’autres contenus sympas sur Dégaine, le média de la culture maillots de So Foot :

Post Instagram Voir sur instagram.com
Post Instagram Voir sur instagram.com
Post Instagram Voir sur instagram.com
Post Instagram Voir sur instagram.com
Mèmebappé : comment internet s’est emparé de Kylian Mbappé

SF

Commentaires

Les membres ont posté 3 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu
  • Enquête
Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu

Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu

Vous aviez aimé notre très grande enquête sur Dupont de Ligonnès de l’été 2020? Voici celle, massive, sur Jeffrey Epstein! Retrouvez ici l'intégralité de notre enquête.

Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Ils arrivent méchants
  • Mondial 2026
  • Quarts
  • France-Maroc (2-0)
Ils arrivent méchants

Ils arrivent méchants

Ils arrivent méchants

Boutique SO - Tirage

Communion de Di Maria avec les ultras parisiens, 2020

à partir de 55€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.