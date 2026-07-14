Les New-Yorkais n’ont rien compris au maillot vert des Bleus

La réponse est pourtant sous leur nez. Enfin, juste derrière leur tête pour le coup.

Pour la Coupe du monde, l’équipe de France avait dévoilé un maillot extérieur vert menthe complètement inattendu. Une couleur inspirée, pour faire vite, de la patine de la statue de la Liberté, offerte par la France aux USA au XIXe siècle.

Du coup, vu qu’on était de passage à New York, on a demandé aux locaux s’ils reconnaissaient l’inspiration derrière ce vert… On n’a pas eu beaucoup de bonnes réponses, mais on s’est marré.

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Pour rappel, l’histoire des maillots 2026 de l’équipe de France :

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