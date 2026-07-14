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Imbroglio autour du médecin du Sénégal

TB
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Imbroglio autour du médecin du Sénégal

L’heure est aux règlements de compte. Depuis l’élimination cruelle face à la Belgique, rien ne va plus autour de la sélection sénégalaise. Quelques jours après que le sélectionneur Pape Thiaw ait été démis de ses fonctions, le président de la Fédération Abdoulaye Fall a dressé le bilan lors d’une conférence de presse ce lundi. Une prise de parole au cours de laquelle il a remis en cause le médecin qui accompagnait Sadio Mané et consorts aux États-Unis.

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« En fait, notre médecin titulaire n’a pas le profil académique pour accompagner nos athlètes. Le docteur Fedior est un gynécologue de formation, ça aussi c’est quelque chose que j’ai découvert tardivement. Les joueurs n’étaient pas convaincus », a-t-il lancé alors que le praticien accompagne les Lions de la Teranga depuis dix ans.

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Les médecins au soutien du docteur Fedior

Une sortie qui n’a évidemment pas manqué de faire réagir. À commencer par l’Association Sénégalaise de Médecine du Sport, qui a publié un long communiqué pour apporter son soutien au médecin et détailler ses différents diplômes. « Au regard de ce CV et de son engagement sans faille pour le football sénégalaisb,africainbet mondial, L’ASMS considère ces propos comme infondés et constitutifs de diffamation », a écrit l’association avant de réclamer des excuses publiques.

Le football sénégalais est bel et bien en crise.

Pape Thiaw n’est plus le sélectionneur du Sénégal

TB

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