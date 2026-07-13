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Roy Keane reproche au père de Haaland de voir les matchs sous alcool

EM
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Roy Keane reproche au père de Haaland de voir les matchs sous alcool

Mettre les vieilles rancœurs de côté ? Sûrement pas. Trente ans après le conflit qui les a opposés sur le terrain, Roy Keane et Alf-Inge Haaland ont décidé de remettre le couvert.

Sur X, le père d’Erling Haaland a montré son mécontentement, concernant l’arbitrage de Clément Turpin lors du quart opposant la Norvège et l’Angleterre, en commentant « Bien joué Bellingham et l’arbitre » sous une publication de Fabrizio Romano soulignant les performances du milieu anglais.

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Haaland Sr ne se souviendrait pas des matchs, selon Keane

Les déclarations de son meilleur ennemi n’ont pas tardé à faire réagir Roy Keane, l’ancien milieu de terrain de Manchester United : « Est-ce qu’il se souvient vraiment du match qu’il a vu en réalité ? Il paraît toujours en train de boire de l’alcool pendant les matchs. Si vous avez bu un coup, vous voyez le match différemment… , lâche-t-il dans son podcast Stick to football, envers Alfie Haaland. La poussette (d’Haaland sur Elliot Anderson, synonyme de but refusé) était une (vraie) poussette. On peut discuter de certaines décisions, mais on ne peut pas dire que l’arbitre a coûté le match à la Norvège. »

Alors qu’avec un bon câlin, on pourrait tout régler.

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EM

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