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Un ancien Strasbourgeois rejoint Manchester United

ABS
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Un ancien Strasbourgeois rejoint Manchester United

Après Nottingham et Londres, Andrey Santos continue son tour d’Angleterre. Manchester United a officialisé ce lundi l’arrivée d’Andrey Santos dans ses rangs.

Selon la presse britannique, le joueur de 22 ans rejoint le club mancunien pour un montant avoisinant les 50 millions d’euros. Apparu à 47 reprises dans le onze de Chelsea, le milieu de terrain et ancien joueur de Strasbourg quitte le club londonien, où il était parvenu à se faire une place dans la rotation malgré un effectif surdimensionné.

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Tielemans pourrait également atterrir à MU

Après Andrey Santos, c’est Youri Tielemans qui pourrait rejoindre dans les prochains jours l’effectif mancunien. D’après The Athletic, le capitaine de la sélection belge serait en discussion avec la direction des Red Devils, qui serait prête à lever l’option d’achat du joueur auprès d’Aston Villa pour s’octroyer ses services.

Des bons joueurs qui vont nous décevoir à Manchester United, un grand classique.

Andre Onana connaît son avenir

ABS

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