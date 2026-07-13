Deux joueurs espagnols condamnent les propos racistes de leur ancien Premier ministre

Comme souvent dans cette Coupe du monde, une nouvelle personnalité s’en prend à l’équipe de France sur fond de racisme. Cette fois, c’est Mariano Rajoy. L’ancien Premier ministre espagnol a décrit les Bleus comme un « adversaire redoutable » avant d’ajouter : « Elle dispose en outre d’un effectif de très haut niveau. Certes, sans aucun Français. » Une sortie qui n’a pas seulement fait réagir en France.

« S’ils jouent pour la France, ils sont français »

Au micro de DAZN Espagne, Borja Iglesias a rappelé qu’« il faut faire plus attention à ce genre de propos », avant d’ajouter : « Notre richesse est là ». Pau Cubarsí est lui aussi allé dans le même sens sur RAC1 : « S’ils jouent pour l’équipe de France, ils sont français finalement, quelle que soit la couleur de leur peau. » Le défenseur du Barça a ensuite appelé à « faire preuve de tolérance envers tout le monde », alors que les joueurs français essuient les attaques racistes depuis le début du tournoi.

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