Pau Cubarsí donne son avis sur les Bleus

À l’occasion d’un point presse organisé par la sélection espagnole, Pau Cubarsí s’est exprimé au micro d‘AS pour aborder la demi-finale à venir de la Roja face aux Bleus.

Notamment invité à donner son avis sur les joueurs offensifs de l’équipe de France, les « monstres que tu vas affronter », le défenseur catalan s’est montré prudent, sans vouloir mettre de l’huile sur le feu. D’abord au sujet d’Ousmane Dembélé, qu’il a côtoyé à quelques reprises à l’entraînement avec Barcelone. « Il faut être attentif, je sais qu’il est habile et ambidextre, il peut attaquer de tous les côtés », a-t-il commenté à propos du Ballon d’or, avant de s’exprimer à propos de la menace n°1 : Kylian Mbappé.

« Non, je n’ai pas peur, a-t-il répondu. Tout le monde connaît les qualités de Mbappé. À n’importe quel moment, il peut changer le match en une action. C’est un joueur unique. On en a un du même genre avec Lamine et il faut être attentif pendant 90 minutes parce qu’on sait qu’il est très bon. » Des déclarations plus mesurées que le Yamal en question et qui peuvent s’entendre par une performance en dents de scie de sa part face à la Belgique.

Il se concentre déjà pour le piège du hors-jeu.

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