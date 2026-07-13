Pronostic France Espagne : analyse, cotes et prono Coupe du monde

France – Espagne : analyse complète, statistiques et notre pronostic « France vainqueur » pour cette demi-finale de Coupe du monde. Découvrez cotes et conseils experts.

Informations clés Les deux équipes restent sur 5 victoires d’affilée, 4 clean sheets chacune.

chacune. France : 13 buts marqués, 1 encaissé sur les 5 derniers matchs.

L’Espagne a remporté 3 des 5 dernières confrontations directes.

La moyenne de buts sur les 5 derniers France-Espagne est de 3,6.

France n’a jamais manqué de marquer sur ses 5 derniers matchs.

Infos du match Stade Dallas Stadium (Arlington, TX, USA) — capacité 70 649 Compétition Coupe du monde Tour / Journée Demi-finale Entraîneur France Didier Deschamps Entraîneur Espagne Luis de la Fuente

La demi-finale de Coupe du monde entre la France et l’Espagne oppose deux sélections arrivées à Dallas avec une dynamique parfaitement symétrique. Chacune affiche cinq victoires consécutives, une attaque efficace (13 buts pour la France, 11 pour l’Espagne sur les cinq derniers matchs) et une défense rarement mise en défaut (quatre clean sheets pour les deux camps). La France de Didier Deschamps, forte de sa solidité défensive (un seul but encaissé en cinq rencontres) et de son potentiel offensif incarné par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, n’a jamais manqué de marquer lors de cette phase finale. L’Espagne, menée par Luis de la Fuente, s’appuie sur la créativité de Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal, tout en maintenant un haut niveau de maîtrise collective. Les statistiques d’avant-match soulignent une tendance aux rencontres ouvertes (trois des cinq derniers matchs de chaque équipe à plus de 2,5 buts), mais la capacité à verrouiller derrière pourrait peser dans cette affiche à élimination directe.

Le contexte du match

Cette demi-finale France – Espagne en Coupe du monde se joue sous haute tension, avec deux équipes en pleine confiance et une dynamique quasi identique. Les deux sélections présentent non seulement une série de cinq victoires consécutives, mais aussi des secteurs défensifs solides et des attaques portées vers l’avant. La présence de talents comme Mbappé, Dembélé, Olise, Yamal ou Oyarzabal promet un duel de haut niveau, où chaque détail sera déterminant. L’enjeu de la Coupe du monde et la qualité des effectifs laissent présager un match disputé et tactiquement intéressant.

Pour mieux comprendre l’état d’esprit des acteurs, vous pouvez lire l’interview d’Aymeric Laporte, impressionnant depuis le début de la Coupe du monde et prêt à retrouver les Bleus, qui apporte un éclairage sur la préparation de l’Espagne face à la France.

Les deux équipes affichent 5 victoires consécutives et une défense quasi infranchissable

Forme récente de la France

Date Domicile Score Extérieur Résultat 09/07/2026 France 2-0 Maroc V 04/07/2026 Paraguay 0-1 France V 30/06/2026 France 3-0 Suède V 26/06/2026 Norvège 1-4 France V 22/06/2026 France 3-0 Irak V

Quatre clean sheets, une seule rencontre avec un but concédé (en Norvège, 4-1), et jamais d’attaque muette : la France combine rigueur défensive et efficacité offensive. Le secteur offensif, articulé autour de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise (meilleur passeur du tournoi selon la presse spécialisée), a permis de marquer au moins deux buts lors de chaque match à domicile sur la période. La solidité du duo défensif Upamecano-Saliba est régulièrement soulignée, tout comme la capacité de l’équipe à ne céder aucune occasion majeure en phase à élimination directe. Ce profil équilibré explique l’impression de maîtrise dégagée, même lors de victoires plus serrées comme face au Paraguay (1-0).

Pour un regard historique, la rédaction s’interroge également : l’équipe de France 2026 a-t-elle un air de la Seleção 2002 du Brésil ? Le parallèle est instructif pour jauger la dynamique des Bleus avant ce choc face à l’Espagne.

Forme récente de l’Espagne

Date Domicile Score Extérieur Résultat 10/07/2026 Espagne 2-1 Belgique V 06/07/2026 Portugal 0-1 Espagne V 02/07/2026 Espagne 3-0 Autriche V 27/06/2026 Uruguay 0-1 Espagne V 21/06/2026 Espagne 4-0 Arabie saoudite V

L’Espagne a également traversé la compétition sans accroc, n’encaissant qu’un but en cinq matchs et affichant un jeu collectif efficace. Les victoires contre la Belgique et le Portugal démontrent une capacité à s’imposer dans des contextes à haute intensité, tandis que le secteur offensif, emmené par Oyarzabal et Yamal, a inscrit au moins un but à chaque sortie. Quatre clean sheets montrent que la Roja ne se contente pas d’attaquer, mais sait aussi verrouiller derrière quand la situation l’exige. La tendance à marquer tôt puis à gérer l’avance est observable lors des matchs à élimination directe.

Face-à-face : historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 05/06/2025 Espagne 4-5 France 09/07/2024 Espagne 2-1 France 10/10/2021 Espagne 2-1 France 28/03/2017 France 0-2 Espagne 04/09/2014 France 1-0 Espagne

Sur les cinq dernières confrontations, l’Espagne s’est imposée à trois reprises contre deux victoires françaises, pour une moyenne élevée de 3,6 buts par match. En compétition officielle récente, la Roja a pris l’ascendant lors des deux derniers duels (2-1 en 2024, 5-4 en 2025), ce qui peut peser sur l’aspect psychologique du rendez-vous. Toutefois, la France a déjà prouvé sa capacité à s’imposer en Espagne (victoire 5-4 en 2025), ce qui nuance la domination historique de la Roja.

À noter que l’arbitre de cette affiche sera Ivan Barton, un choix qui suscite des réactions. Pour en savoir plus sur ce sifflet salvadorien et ses précédentes prestations, découvrez le portrait d’Ivan Barton, désigné arbitre de France-Espagne.

Notre pronostic et analyse

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► Le pari « France vainqueur » est coté à 2,30, ce qui correspond à une probabilité implicite d’environ 43 %. Cette estimation se heurte à l’excellent parcours espagnol (cinq victoires consécutives, quatre clean sheets) et à la tendance favorable de la Roja dans les confrontations récentes. Cependant, la France présente également cinq succès d’affilée, n’a encaissé qu’un but, et dispose d’une attaque en pleine réussite avec Mbappé et Dembélé. L’expérience des matchs à pression et la solidité défensive tricolore, combinées à un secteur offensif performant, offrent des arguments pour que la valeur de la cote soit jugée pertinente. Le principal risque pour ce pari reste la capacité de l’Espagne à faire déjouer ses adversaires dans les grands rendez-vous, comme lors de ses trois succès récents face aux Bleus.

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Aucun pari n’est sans risque, surtout à ce stade d’une Coupe du monde où la moindre erreur peut s’avérer décisive. La dynamique des deux équipes et la rigueur défensive devront primer dans l’approche d’un match où chaque détail comptera. Le pronostic France – Espagne s’annonce indécis, mais la forme actuelle des Bleus et leur solidité défensive peuvent faire la différence dans ce choc au sommet.

Un arbitre salvadorien au sifflet de France-Espagne