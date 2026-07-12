Pourquoi l'Espagne est la bête noire de la France ces dernières années ?

Les stats ont les dents dures. Alors que depuis 1998, l’équipe de France avait remporté chacune de ses demi-finales lorsqu’elle s’était hissé jusqu’à ce stade de la compétition, l’Espagne est venue mettre à mal ce bilan ces dernières années.

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Deux défaites pour neuf victoires en trente ans

Depuis la demi-finale de l’Euro 1996 perdue aux tirs au but face à la Tchéquie (0-0, 4-5 T.A.B), les Bleus restaient sur neuf succès en autant de rencontres dans le dernier carré des compétitions majeures. Entre 1996 et l’Euro 2024 qui s’est soldé par la défaite 2 à 1 face à l’Espagne de Lamine Yamal, les Bleus n’avaient plus perdu une demi-finale. La Croatie, le Portugal par deux fois, le Brésil, le Portugal, l’Allemagne, la Belgique, le Maroc… Tous s’étaient cassés les dents sur les Bleus, mais pas l’Espagne. En deux ans, la Roja a battu deux fois les protégés de Didier Deschamps en demi-finale. À l’Euro 2024 donc et en Ligue des Nations (4-5).

Reste à conjurer la devise « jamais deux sans trois » mardi.

France-Espagne : une rivalité en devenir ?