Breel Embolo méritait-t-il d'être expulsé ?

Ce monde est cruel, comme dirait Vald. La Suisse achève son Mondial sur une note amère après s’être inclinée en prolongation face à l’Argentine (3-1) en étant réduit à dix à partir de la 72e minute. L’expulsion de Breel Embolo pour un second carton jaune a été particulièrement mal vécue du côté de la Nati, mais il n’y a pourtant pas d’erreur arbitrale.

Une décision déjà appliquée lors d’USA-Paraguay

Lors de ce Mondial, la FIFA a donné de nouvelles prérogatives à la VAR. Jusqu’à cet été, l’assistance vidéo ne pouvait intervenir que lors de quatre situations bien précises : valider ou non un but, vérifier la validité d’un penalty, attribuer ou annuler un carton rouge direct et vérifier l’identité d’un joueur sanctionné aussi bien d’un carton jaune que d’un carton rouge. Désormais, la VAR peut également être sollicitée dans deux nouveaux cas de figure : attribuer ou non un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion à un joueur déjà averti, ainsi que pour inverser un corner injustement accordé à une équipe.

Concernant le cas Embolo, la VAR a appelé Mr Pinheiro pour « identité erronée », une mesure qui existait déjà auparavant. Selon l’IFAB : « Si l’arbitre sanctionne une infraction mais s’est manifestement trompé sur l’identité du joueur fautif, seule l’identité du joueur fautif peut faire l’objet d’une analyse. » C’est donc ce qui s’est passé pour le joueur du Stade rennais, puisque Leandro Paredes a reçu un carton jaune pour une faute qu’il n’avait pas commise. L’arbitre de la rencontre a donc inversé la sanction, sanctionnant d’un carton jaune la simulation d’Embolo. Seulement, le joueur de 29 ans avait déjà été averti en fin de première période. La réception de ce second carton jaune a donc été synonyme d’expulsion. Une telle situation avait déjà eu lieu lors de la rencontre entre les États-Unis et le Paraguay (4-1), où un joueur des Stars and Stripes avait été sanctionné pour une faute de Miguel Almirón avant que le carton jaune ne soit inversé. En revanche pour que la VAR soit sollicité dans un tel cas de figure, il faut que le joueur incriminé en premier lieu de la faute reçoive un carton jaune ou rouge, sinon la VAR ne peut pas intervenir pour inverser la faute ou signaler une simulation.

Expulsion logique donc.

Les Suisses ne comprennent pas l’expulsion de Breel Embolo