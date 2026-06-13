Les États-Unis frappent fort d'entrée

États-Unis 4-1 Paraguay

Buts : Bobadilla (CSC 7e), Balogun (31e, 45e+5), Reyna (90e+8) pour Team USA // Maurício (73e) pour la Albirroja

Le Mexique avait manqué d’efficacité contre l’Afrique du Sud et le Canada a dû se contenter d’un nul face à la Bosnie, alors les États-Unis ont montré comment un pays hôte devait lancer son Mondial. Pour son entrée en lice, Team USA a roulé sur une très faible équipe du Paraguay. Qu’importe, elle lance parfaitement sa compétition et regarde déjà vers le haut.

Balogun et Pulisic en grande forme

Les hommes de Mauricio Pochettino ont rapidement appuyé sur l’accélérateur et n’ont pas levé le pied des 45 premières minutes. Déchaîné, Christian Pulisic a montré la voie. L’un de ses nombreux raids solitaires sur le flanc gauche a permis l’ouverture du score de Damián Bobadilla contre son camp (1-0, 7e). L’attaquant de l’AC Milan a ensuite parfaitement servi Folarin Balogun en retrait pour le break (2-0, 31e), avant de sortir à la pause, car les États-Unis ont même eu le luxe de faire tourner.

Si l’avant-centre avait d’abord vu son premier but refusé (27e), il s’est offert un doublé juste avant le retour aux vestiaires avec un bel enchainement, conclu par une frappe parfaite en pleine lucarne (3-0, 45e+5). Un troisième but fatal permettant aux Américains de souffler pendant une période entière. La réduction de l’écart de la part de Maurício (3-1, 73e), vite oubliée par un bijou de Giovanni Reyna à quelques secondes du terme (4-1, 90e+8), n’a pas empêché les hôtes de se tourner rapidement vers le match contre l’Australie, vendredi 19 juin. Et plus si affinités ?

États-Unis (4-2-3-1) : Freese – Freeman, Richards, Ream, Robinson – Tillman (Reyna, 81e), Adams – Dest (Weah, 71e), McKennie, Pulisic (Berhalter, 46e) – Balogun (Pepi, 71e). Sélectionneur : Mauricio Pochettino.

Paraguay (4-4-2) : Gill – Caceres (Sosa, 79e), G. Gómez, Alderete, Alonso – D. Gómez (Romero, 79e), Cubas, Bobadilla (Maurício, 46e), Almirón (Velazquez, 79e) – Sanabria (Arce, 61e), Enciso. Sélectionneur : Gustavo Alfaro.

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