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Le PSG a de la concurrence sur le dossier Yan Diomandé

TB
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Le PSG a de la concurrence sur le dossier Yan Diomandé

Ils vont refaire le coup de Franco Mastantuono ? En pôle position pour attirer Yan Diomandé cet été, le PSG pourrait se faire griller la priorité. Alors que le club de la capitale se refuse à claquer les 130 millions d’euros réclamés par le RB Leipzig, le Real Madrid a décidé d’entrer dans la danse.

Une première offre de 100 millions d’euros ?

Selon RMC Sports, les Merengue auraient même déjà formulé une première offre estimée à 100 millions, refusée par le club allemand. Alors que l’avenir de Vinicius Jr dans la capitale espagnole ne semble plus si limpide et qu’exfiltrer Michael Olise du Bayern Munich s’annonce très compliqué, les Madrilènes pourraient faire du jeune ivoirien leur priorité dans ce secteur. Un transfert cet été avant un prêt d’une saison à Leipzig pourrait également être envisagé, les Allemands espérant pouvoir profiter de leur pépite une saison de plus.

Le RBL donne des ailes.

Le PSG dans la danse pour un champion du monde ?

TB

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