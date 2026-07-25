Un joueur du PSG rejoint l'Atlético de Madrid

El nuevo Thomas Lemar ? Kang-In Lee quitte officiellement le PSG. L’international sud-coréen s’engage officiellement pour l’Atlético de Madrid après trois saisons passées au PSG, 124 matchs disputés et donc deux Ligue des champions remportées. Pas mal. En tous cas, assez pour estimer ce transfert à 35 millions d’euros côté Colcheneros.

L’Asie, un nouveau continent pour l’Atlético ?

S’il avait déjà été courtisé par le club de Diego Simeone cet hiver, le milieu offensif de 25 ans retrouve l’Espagne. Il était arrivé à 10 piges au centre de formation de Valence. Il y avait commencé sa carrière, avant d’éclore à Majorque. Selon Marca, l’Atlético chercherait à développer sa renommée sur le marché asiatique. Un stage en Corée du Sud est notamment prévu cet été.

Álex Grimaldo, qui a remporté la Coupe du monde avec l’Espagne, s’est aussi engagé avec l’Atlético de Madrid cet été. Morten Hjumland a aussi filé à Madrid contre 45 millions de patatas.

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Lee sort de la Seine.

L’Atlético va lâcher 40 millions pour un joueur du PSG