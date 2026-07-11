L’Atlético de Madrid dépense une fortune pour un milieu défensif

Même au mercato, l’Atlético bétonne. Ce samedi matin, l’Atlético de Madrid a officialisé la signature de Morten Hjulmand. Le milieu défensif danois a signé chez les Colchoneros jusqu’en 2031 en provenance du Sporting Portugal. Le club madrilène a dépensé 45 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur de 27 ans. Oui, le marché est complètement déréglé !

Un CV pas si béton que ça

Afin de montrer que son nouveau joueur dispose d’un sacré CV, l’Atlético a communiqué sur l’expérience internationale de Morten Hjulmand : « Après avoir représenté le Danemark dans les catégories de jeunes, il a fait ses débuts en équipe première le 7 septembre 2023, lors de la victoire écrasante (4-0) face à Saint-Marin. » Un élément de biographie qui ne risque pas d’impressionner les supporters de l’Atlético de Madrid.

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Simeone devrait quand même être content : il n’a pas encaissé de but face à Saint-Marin.

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