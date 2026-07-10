La fin du cumul des mandats pour Nasser al-Khelaïfi ?

C’est un texte qui fait trembler le foot français, et certains plus que d’autres. Alors que la loi sur le sport professionnel a été examinée à l’Assemblée nationale fin juin, puis validée par un vote des députés, voilà que Nasser al-Khelaïfi va peut-être faire partie des premières victimes, selon L’Équipe.

Un cumul bientôt interdit

Si la multipropriété est menacée, autant que la gouvernance actuelle du foot français remise en question, le président du Paris Saint-Germain pourrait être amené à faire un choix, lui qui dispose de (trop) nombreuses casquettes. Validé définitivement mercredi en Commission mixte paritaire, le texte de loi contient notamment un article, le 8 (à consulter ici, L.333-3-1), qui avait d’abord été remodelé par l’Assemblée avant de retrouver sa forme initiale, qui vise le dirigeant parisien, puisqu’il a pour but de limiter les conflits d’intérêts dans le foot français, notamment au niveau des droits télés.

En gros, les fonctions de dirigeants au sein d’une société commerciales du foot français sont « incompatibles avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise audiovisuelle, à l’exception des fonctions exercées dans une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale. »

Patron du PSG et de beIN Media Group, tout autant qu’il est membre du Conseil d’administration de la Ligue, al-Khelaïfi et sa position entre deux ont souvent été l’objet de tensions dans les hautes sphères du foot français, soupçonnant une influence néfaste du Qatarien, alors que sa chaîne diffusait jusqu’ici un match de Ligue 1 ainsi que la Ligue 2. En gros, Al-Khelaïfi, à moins d’un retournement de situation, va devoir faire un choix entre la LFP et sa chaîne de télé. En gros, montrer qu’il veut vraiment aider le foot français, ou continuer de tout lui confisquer.

Dos au mur le père Nasser.

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