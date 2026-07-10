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Lego, maillot, ballons… On fait gagner des cadeaux de folie ce soir à Paris pendant le match

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Lego, maillot, ballons&#8230; On fait gagner des cadeaux de folie ce soir à Paris pendant le match

Pendant la Coupe du monde, So Press a été invité par Coca-Cola à organiser des animations pendant les matchs dans un cadre magnifique, au quai de la Photo, à Paris près de Bercy.

Ce vendredi soir, à l’occasion de la diffusion du match Espagne-Belgique, So Foot animera un « bingo ». Tout le monde connaît le principe : vous aurez une grille et une liste d’actions, et si ces actions se passent pendant le match, vous devez cocher la case correspondante.

Il y aura des cadeaux à gagner dès la première ligne de numéros remplie. Et quand on parle de cadeaux, on ne se moque pas de vous… On a mis en jeu le trophée de la Coupe du monde en Lego, un maillot, des ballons officiels, et les fameux albums et stickers que tout le monde s’arrache en ce moment…

Le lieu est sympa, on mange bien et il y a plein de grands écrans pour profiter du match.

Entrée gratuite. Ouvert dès 19h30. 

Adresse : Quai de la photo / 9 port de la Gare / Paris 13e

« Dans ces moments, il n’y a plus de Flamands ou de Wallons, on est tous ensemble  »

SF

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