Voici comment Liverpool a tenté d’attirer Kylian Mbappé

Et si le Kyks n’avait jamais porté les couleurs du PSG ? Un petit prodige est alors en train de se révéler aux yeux du monde à l’AS Monaco. Un doublé en Ligue des champions face à Dortmund, deux buts lors de la double confrontation face à Manchester City lors de la saison 2016-2017, un certain Kylian Mbappé attire les convoitises des grosses écuries mondiales et signera plus tard au PSG.

Un vol privé avec les dirigeants des Reds

Mais un autre grand d’Europe a tout tenté pour l’enrôler dans ses rangs à cette époque. Jürgen Klopp, l’ancien coach de Liverpool pendant neuf piges, a tout fait pour faire venir la grosse pépite du moment en Angleterre : « Nous avons tenté de faire signer Kylian Mbappé. Un jet privé, toute sa famille à bord, des heures de discussion… Puis il a signé au PSG », explique-t-il au micro de Magenta TV en marge du France-Maroc (2-0).

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