Pourquoi Mbappé a-t-il dû attendre aussi longtemps avant son penalty ?

Les trois minutes et onze secondes les plus longues de sa vie. On joue la 25e minute du quart de finale entre la France et le Maroc, quand Noussaïr Mazraoui fauche Kylian Mbappé en pleine surface. Penalty ? Oui, assure M. Tello. La VAR, elle, prend le temps de vérifier que la récupération de Désiré Doué devant Achraf Hakimi est correcte. Beaucoup de temps.

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Pour patienter, Ousmane Dembélé s’empare dans un premier temps du ballon et protège le point de penalty, comme face au Paraguay. Sauf que, visiblement sûrs d’eux, les Bleus vont plus vite que la musique, et Mbappé se retrouve bien trop rapidement en place pour frapper… avant de devoir longuement patienter.

Didier Deschamps expliquera que la vidéo a d’abord validé le penalty avant de demander une deuxième vérification : « De ce que j’ai compris, il y a eu deux vérifications de la VAR, et Kylian était déjà prêt à tirer, c’était une situation pas évidente, même si celle qu’il avait eu sur son penalty contre le Paraguay n’était pas évidente non plus. Ça peut amener à un peu d’énervement. » Résultat : son capitaine doit patienter plus de trois minutes avant d’échouer face à Yassine Bounou.

Et sa course d’élan, on en parle ?

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