Kylian Mbappé rate son premier penalty en Bleu depuis une éternité

Il pensait rejoindre Lionel Messi en tête du classement des meilleurs buteurs du Mondial 2026, il rejoint le bêtisier des pires penaltys de cette édition. Lancé sur le côté droit par Michael Olise, Kylian Mbappé a d’abord obtenu un pénalty sur une faute bête de Noussair Mazraoui, avant de le rater après une frappe molle, à ras de terre et sur le côté gauche de Yassine Bounou, qui a pu se coucher tranquillement sur le ballon (28).

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Il s’agit du quinzième pénalty dans le jeu raté par le Kyk’s en carrière, et le deuxième tous tirs aux 11 mètres confondus en équipe de France après avoir manqué contre le Kazakhstan en mars 2021 et lors de la séance de tirs au but contre la Suisse en huitième de finale de l’Euro de la même année.

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La faute aux longues minutes d’attente qui ont précédé son tir ?