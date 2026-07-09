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Lorient s’offre un espoir de Nice

MJ
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Lorient s’offre un espoir de Nice

Encore un Niçois qui fait ses valises. Le FC Lorient a officialisé ce jeudi l’arrivée de Gabin Bernardeau en provenance de l’OGC Nice. Le milieu de terrain de 20 ans s’est engagé pour quatre saisons avec les Merlus, soit jusqu’en juin 2030.

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Un million d’euros sur la table

Le joueur est apparu 7 fois cette saison sous le maillot du Gym. Son dernier match avec le maillot niçois ? Un quart de finale de Coupe de France face aux Merlus, où il avait raté son tir au but. Le scénario, hein. Une opération d’environ 1 million d’euros. Pas le transfert qui va faire trembler le CAC 40, donc, mais un joli pari pour Lorient, qui continue de remplir son panier chez les jeunes joueurs de Ligue 1.

Un Pantaloni et un Abergel dans un sens, contre un jeunot dans l’autre : la ligne azuro-bretonne fonctionne bien.

Olivier Pantaloni ramène un Lorientais à Nice

MJ

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