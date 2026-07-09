Mais au fait, il y a vraiment des lions dans l’Atlas ?

La réponse risque de décevoir. Les Lions de l’Atlas : voici le surnom des joueurs de l’équipe marocaine. Et voilà pourquoi. Originaire du nord de l’Afrique, cette espèce de lion était présente dans la région de l’Atlas, une chaîne de montagnes qui s’étend au Maroc, à l’Algérie et à la Tunisie. Jusqu’au XIXe siècle, la panthera leo leo (également appelée Lion de Barbarie) faisaient la loi dans le coin, au point de devenir le symbole de la royauté du pays.

Quand est-il aujourd’hui ?

Malheureusement, l’animal aurait totalement disparu à l’état sauvage depuis le XXe siècle, selon RFI. Il en resterait une centaine, mais seulement en captivité. La raison de cette extinction serait liée à la chasse selon le scientifique et vétérinaire Alexis Lécu : « Une des premières informations sur le nombre de lions en Afrique, c’étaient les chasseurs qui les donnaient. Au bout d’un moment, on n’a plus chassé le lion en Afrique du Nord, parce qu’il n’y en avait plus. »

Alors si on devait trouver un nouveau blase pour les joueurs marocains, on pourrait choisir les ibis chauves de l’Atlas, puisque le pays abrite la plus grande population sauvage du monde de ce piaf moins charismatique que le roi de la savane.

Et puis, ça fera un petit clin d’œil à Walid Regragui.

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