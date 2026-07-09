S’abonner au mag
  • Podcast
  • Footox

Podcast : Footox vous spoile France-Maroc !

SF
Réactions
Podcast : Footox vous spoile France-Maroc !

Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !

Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles. Au menu aujourd’hui : le vingtième épisode du Mondial avec Antoine Mestres, rédacteur en chef du magazine Society, qui vous spoile France-Maroc ! Est-ce qu’il nous a parlé de Rachida Dati ? Bien sûr que oui.

L’émission est disponible en direct sur la fréquence DAB+ de la Tsugi Radio à 12h et 17h30, et bien évidemment en replay sur toutes vos plateformes favorites dans la foulée.

Bonus : retrouvez également tous les jours de ce Mondial 2026 une grande histoire du football avec Légendes, notre podcast dédié… aux grandes histoires du football racontées par So FootIl y a juste à cliquer ici ! 

Bonne écoute !

La presse marocaine craint l’arbitrage de France-Maroc

SF

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
00
En direct : France-Maroc (0-0)
  • Mondial 2026
  • Quarts
  • France-Maroc
En direct : France-Maroc (0-0)

En direct : France-Maroc (0-0)

En direct : France-Maroc (0-0)
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Boutique SO - Livres

Livre "Zidane : roulette, tonsure et première étoile"

à partir de 29.90€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.