Une ancienne légende du FC Barcelone va reprendre les rênes du Mexique

Du survêt à la cravate. Peu après l’élimination prématurée en huitième de finale face à l’Angleterre, le sélectionneur d’El Tri Javier Aguirre a quitté son poste après deux ans de bons et loyaux services, marqués par une Gold Cup et une Ligue des nations de la Concacaf. « Son héritage perdurera dans l’histoire du football mexicain », a salué la fédération au moment de lui faire ses adieux. Après 34 matchs dirigés, Aguirre laisse sa place à son adjoint, lequel n’est autre que Rafa Marquez.

Dans la continuité

L’ancien défenseur du FC Barcelone (47 ans) qui compte 147 sélections avec le Mexique entre 1997 et 2018, a épaulé Aguirre au cours de son dernier mandat. Auparavant, il a entraîné la réserve des Blaugranas pendant deux ans (2022-2024) avec un bilan plutôt honorable : 34 victoires, 20 nuls, 17 défaites.

Post Instagram Voir sur instagram.com

« La nomination de Rafael Marquez s’inscrit dans une transition planifiée par la Fédération mexicaine de football, afin d’assurer la continuité du travail accompli lors du dernier cycle, de renforcer le développement sportif de la sélection mexicaine et de préparer au mieux ses prochains rendez-vous internationaux », a déclaré la fédération mexicaine dans un communiqué publié ce mercredi. Le prochain rendez-vous international en question : la Gold Cup 2027.

Et cette fois-ci, pas question de s’arrêter en huitièmes.

Le Premier ministre britannique a aussi pesé sur le Mondial