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Deschamps rassurant sur la blessure de Tchouaméni
Encore un peu de patience. Interrogé en conférence de presse ce mercredi sur l’évolution de la blessure d’Aurélien Tchouaméni, victime d’une lésion aux adducteurs, Didier Deschamps s’est montré plutôt rassurant : « Aurélien Tchouaméni va mieux, on va voir. Je ne peux pas en dire plus. Il participera peut-être à la séance d’entraînement aujourd’hui (ce mercredi). » Déjà forfait lors du 8e de finale face au Paraguay, le milieu de terrain du Real Madrid a toutefois peu de chances de commencer le quart de finale face aux Lions de l’Atlas.
L’arbitrage ? Même pas peur
À la veille de cette rencontre décisive, le sélectionneur de l’équipe de France a été questionné, comme ses joueurs, sur la nomination de l’arbitre argentin : « Vous pouvez être amenés à vous interroger, mais je pars du principe qu’il y a des désignations et que je ne peux rien y faire. J’espère que les arbitres argentins seront aussi bons que Monsieur Letexier, qui a arbitré un autre match. Mais l’adversaire, c’est le Maroc, pas l’arbitre. »
Espérons qu’il ne dégaine pas trop de cartons.Vers une prolongation de l'ouverture des terrasses à Paris jusqu'à la fin de la Coupe du monde
TM