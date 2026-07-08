M. Letexier écarté pour la fin du Mondial ?

Les Argentins avaient peur de lui, finalement, il s’est attiré les foudres des Égyptiens. Au sifflet de ce renversant Argentine-Égypte (3-2), François Letexier, arbitre français, a pris des décisions incompréhensibles selon les Pharaons. Ils dénoncent le but refusé à Mostafa Ziko pour une faute de Marwan Attia, ainsi qu’une faute sur Mo Salah sur l’action du troisième but de l’Albiceleste. L’arbitrage de la rencontre a d’ailleurs fait sortir de ses gonds le sélectionneur égyptien, Hossam Hassan.

Letexier écarté pour la fin du tournoi ?

Selon le média TyC Sports, la Fédération égyptienne a déposé une plainte officielle devant la FIFA pour remettre en cause l’arbitrage du Français, en exigeant une enquête contre ces décisions qu’elle juge douteuses. Hany Abo Rida, dirigeant de la fédé, souhaite également que François Letexier et sa troupe soient écartés jusqu’à la fin du Mondial.

Si tout le monde y va de sa plainte, on risque de ne plus s’en sortir.

Lionel Messi sera toujours Lionel Messi