Les compos de Suisse-Colombie sont sorties !

Allez, on range les mouchoirs après la qualif’ de l’Argentine. Place à Suisse-Colombie, un choc des plus alléchants pour une place en quarts ! Pour ce rendez-vous, Murat Yakın a dû procéder à de petits changements à cause des blessures de Johan Manzambi, Michel Aebischer et Luca Jaquez. Fabian Rieder se positionnera donc avec Ardon Jashari et Dan Ndoye pour animer les offensives de la Nati.

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Côté colombien, Néstor Lorenzo a opté pour un changement significatif sur le front de l’attaque. En effet, l’entrée en jeu de Luis Suárez (passeur décisif) contre le Ghana semble avoir convaincu le technicien d’aligner l’attaquant du Sporting Portugal à la place de Jhon Córdoba. Aucune autre modification majeure n’est à souligner dans le onze de départ.

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Que le pestacle commence !

Les compos :

Suisse (4-3-3) : Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez – Freuler, Xhaka (cap.) – Rieder, Jashari, Ndoye– Embolo. Sélectionneur : Murat Yakın.

Colombie (4-3-3) : Vargas – Muñoz, Sánchez, Lucumi, Mojica – Puerta, Lerma, Arias– Rodríguez (cap.), Suárez, Díaz. Sélectionneur : Néstor Lorenzo.

En direct : Suisse - Colombie (0-0)