S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • 8es
  • Suisse-Colombie

Les compos de Suisse-Colombie sont sorties !

SW
2 Réactions
Les compos de Suisse-Colombie sont sorties !

Allez, on range les mouchoirs après la qualif’ de l’Argentine. Place à Suisse-Colombie, un choc des plus alléchants pour une place en quarts ! Pour ce rendez-vous, Murat Yakın a dû procéder à de petits changements à cause des blessures de Johan Manzambi, Michel Aebischer et Luca Jaquez. Fabian Rieder se positionnera donc avec Ardon Jashari et Dan Ndoye pour animer les offensives de la Nati.

Embed www.instagram.com

Côté colombien, Néstor Lorenzo a opté pour un changement significatif sur le front de l’attaque. En effet, l’entrée en jeu de Luis Suárez (passeur décisif)  contre le Ghana semble avoir convaincu le technicien d’aligner l’attaquant du Sporting Portugal à la place de Jhon Córdoba. Aucune autre modification majeure n’est à souligner dans le onze de départ.

Embed www.instagram.com

Que le pestacle commence !

Les compos :

Suisse (4-3-3) : Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez – Freuler, Xhaka (cap.) – Rieder, Jashari, Ndoye– Embolo. Sélectionneur : Murat Yakın.

 Colombie (4-3-3) : Vargas – Muñoz, Sánchez, Lucumi, Mojica – Puerta, Lerma, Arias– Rodríguez (cap.), Suárez, Díaz. Sélectionneur : Néstor Lorenzo.

 

En direct : Suisse - Colombie (0-0)

SW

Commentaires

Les membres ont posté 2 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Articles en tendances

Boutique SO - Affiches

Affiche Paris Champion d'Europe, So Foot #227

à partir de 39€



C'est une putain de bonne question !

Cristiano Ronaldo jouera-t-il la Coupe du monde 2030 ?

Oui
Non
Fin Dans 4h
108
31
32
Revivez Argentine - Égypte (3-2)
Revivez Argentine - Égypte (3-2)

Revivez Argentine - Égypte (3-2)

Revivez Argentine - Égypte (3-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.