La Norvège plombée par un virus avant son quart face à l’Angleterre

Un p’tit rhume qui arrive au pire des moments. Après avoir validé son billet face au Brésil (1-2), c’est la forme physique du groupe norvégien qui inquiète désormais. La sélection scandinave semble touchée par un virus, perturbant les performances de certains joueurs, à commencer par le sélectionneur Ståle Solbakken, qui aurait été victime d’une grosse toux avant le match face à la France (4-1).

D’autres joueurs dans le dur

Le cyborg Haaland semble hermétique à ces soucis d’humain, mais Marcus Pedersen a lui aussi traversé des jours compliqués, au point de devoir déclarer forfait pour le huitième de finale face à Neymar et compagnie. Son coach a précisé qu’« il n’avait pas de fièvre et s’entraînait normalement, mais il sentait que son corps ne suivait pas tout à fait ».

D’après lui, ces petits soucis viendraient de la climatisation et des multiples déplacements incessants. Bien que la situation ne soit pas très grave, plusieurs joueurs seraient concernés par des quintes de toux et autres râles.

Bizarre, normalement, c’est aux Anglais que ça arrive.

Le tableau des quarts de finale se précise