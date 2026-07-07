Se tourner vers l’avenir ou faire une ode à ce qui est déjà le passé ? Après l’élimination du Portugal par l’Espagne en huitièmes de finale (0-1), jamais la presse portugaise n’a été autant divisée depuis le début du Mondial.

« À bientôt à la maison », titre le journal sportif O Jogo, déjà tourné vers l’édition paraguayo-argentino-uruguayo-hispano-portugo-marocaine de 2030. « Il a terminé », met en avant Record, avec l’émotion de la légende Cristiano Ronaldo accompagnée d’une de ses déclarations du soir : « C’était mon dernier Mondial. Mais je ne vais pas décider à chaud si je continue. »

S’il y en a un qui ne continuera pas avec la Seleção, c’est bien Roberto Martínez, qui a annoncé quitter ses fonctions de sélectionneur après la défaite. « Au revoir », écrit A Bola au-dessus de l’entraîneur espagnol et « Bonjour », sous Jorge Jesus, « successeur choisi par Pedro Proença (président de la fédération portugaise) », selon le canard.

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Le doyen des quotidiens de sports du pays écrit sur son site un billet bien salé titré « Cristiano Ronaldo, on ne veut pas te “tuer”, mais trop c’est trop ». Un journaliste s’y occupe d’abord du cas du désormais ex-sélectionneur : « Il est temps de tourner la page une fois pour toutes. Le cycle de Roberto Martínez s’achèvera, heureusement, sans éclat ni gloire, laissant derrière lui une campagne de Ligue des nations bien fade, à l’image des déceptions de l’Euro et de cette Coupe du monde. Roberto Martínez s’est révélé un entraîneur timide, incapable de prendre les rênes du jeu, et au discours décousu. »

Larmes, adieux et regrets

Avant celui de CR7 : « Il est temps que Cristiano Ronaldo cède sa place car, comme nous l’avons déjà constaté, son ego l’empêche d’être le remplaçant d’un joueur […]. Ce qu’aurait été cette Coupe du monde sans l’obligation malsaine d’avoir Cristiano Ronaldo sur le terrain pendant 90 minutes restera à jamais un mystère, et même Donald Trump ne pourra rien y changer. »

Pour les quotidiens généralistes, c’est l’émotion de la fin qui prime, pour la sélection à la Coupe du monde 2026 et pour Cristiano Ronaldo sur la grande scène internationale. « Au revoir au Mondial » : choisit sobrement Diário de Notícias, tandis que JM Madeira, la presse de l’île natale du joueur d’Al-Nassr, opte pour « Adieu » et « La dernière danse s’achève sans gloire » dans son édition sportive, les deux avec leur fierté locale en une. « Le rêve portugais s’est échoué », regrette Correio da Manhã, soulignant que l’ancien du Real Madrid a fait « ses adieux en larmes ».

On dit aussi au revoir à cette presse lusitanienne, aussi divertissante que touchante dans sa passion pour la Seleção et Cristiano Ronaldo.

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